Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Безработица в США из-за последствий пандемии коронавируса SARS-CoV-2 может достичь показателей Великой депрессии, продолжавшейся почти 12 лет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC старший советник президента США Кевин Хассетт, передает УНН.

“Не стоит надеяться, ситуация (с экономикой) реально тяжелая. Наша экономика испытывает большое потрясение”, — признал Хассетт. Он не исключил “приближение безработицы до уровня, указанного во времена Великой депрессии”.

“Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в общей сложности 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем эквивалент этих рабочих мест каждые десять дней”, — отметил старший советник главы государства.

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Хассетт во вторник в интервью Fox News допустил, что сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений властей стран, ВОЗ и других источников, в США зафиксировано более 939,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 53 934 человека.

Напомним, конгресс США одобрил антикризисный пакет мер почти на 500 млрд долларов.