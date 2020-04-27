Благотворительный Фонд Гейтсов направит все свои усилия на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил изданию Financial Times, что его Фонд, который сейчас насчитывает 40 млрд долларов, готов направить все свои ресурсы на борьбу с коронавирусом, даже если от этого пострадают другие программы Фонда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Мы приняли организацию, которая ранее боролась с ВИЧ и малярией, а также полиомиелитом, и почти полностью переориентировали ее на борьбу с текущей проблемой”, — сказал Гейтс. На сегодня Фонд Гейтса уже выделил 250 млн долларов на борьбу против коронавируса по всему миру. Последние 150 млн были направлены на разработку диагностики, лечения и вакцинации, а также дополнительные ресурсы для Африки и Южной Азии.

Гейтс добавил, что клинические испытания новых лекарств против СПИДа будут приостановлены, зато эти ресурсы будут направлены на разработку лекарств против коронавируса.

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Миллиардер прогнозирует, что пандемия коронавируса обойдется мировой экономике в десятки триллионов долларов, некоторые страны будут переживать замедление экономики годами.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.