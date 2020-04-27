Трамп и Макрон по телефону обсудили усилия по борьбе c пандемией

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп поговорил в воскресенье по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс служба Белого дома, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, президенты США и Франции обсудили положительные процессы в ходе борьбы с пандемией коронавируса и прогресс на пути открытия экономик мира снова.

Собеседники выразили надежду на скорейшее проведение совещания стран-постоянных членов Совбеза ООН, с тем, чтобы обсудить усилия ООН по борьбе с пандемией.

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Президент США и президент Франции согласились друг с другом в вопросе о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, в ходе беседы был обсужден ряд региональных проблем, а также вопросы двусторонних отношений.