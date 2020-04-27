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На юго-западе Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

На юго-западе Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник на юго-западе Южного острова Новой Зеландии. Об этом сообщила Национальная служба геофизических наблюдений, передает УНН.

По данным геослужбы, подземный толчок был зарегистрирован на глубине 67 км в 10:52 по местному времени (00:52 по времени Киева) в 40 км к северу от города Ти-Анау, расположенного в горах юго-западного побережья Южного острова. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Неделей ранее служба геофизических наблюдений уже фиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в этом же регионе. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.

Напомним, в ночь на 20 апреля у берегов Японии произошло мощное землетрясение.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Новая Зеландия
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