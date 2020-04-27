Власти Китая заявили, что в Ухане выписаны все пациенты с COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Китайские власти сообщили, что 26 апреля из больниц Уханя выписали всех пациентов, которые болели COVID-19, пишет УНН опираясь на данные Reuters и "Голоса Америки".

Считается, что именно в Ухане произошла первая вспышка нового коронавируса, превратившегося в мировую пандемию. В Ухане целом заразились 46 тыс. человек (более половины всех случаев заражения в Китае) и умерли 3,869 (это 84% от всех смертей в Китае), говорят официальные представители Китая.

Город находился под полным беспрецедентным карантином, людям запрещали выходить на улицу, были закрыты все предприятия и учреждения, движение общественного транспорта было полностью остановлено. Но с середины апреля при отсутствии новых подтвержденных случаев заражения в Ухане начали ослаблять ограничения.

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Ранее представители администрации Белого дома и сам президент США Дональд Трамп выражали недоверие официальным данным китайских властей как о происхождении вируса, так и о настоящему количеству погибших и зараженных. В частности, государственный секретарь Майк Помпео заявлял, что Китай не дает ученым США исследовать происхождение коронавируса, а американские эксперты расследовали, в частности, версию, что источником распространения вируса могла стать лаборатория в Ухане.

Ранее Дональд Трамп говорил, что Китай мог “знать о своей ответственности” в пандемии и также неоднократно обвинял ВОЗ в приверженности интересов Китая.

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