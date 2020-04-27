Минфин США прогнозирует, что американская экономика "выздоровеет" уже к сентябрю

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр финансов США Стивен Мнучин прогнозирует, что американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, “выздоровеет” уже этим летом-в начале осени. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“Мы начнем открывать экономику в мае и июне, а уже в июле, августе и сентябре мы увидим настоящее экономическое выздоровление”, — сказал Мнучин в интервью на канале Fox News.

“Мы влили триллионы долларов в экономику, и это будет иметь значительное влияние”, — сказал Мнучин.

Зато Бюджетный Офис Конгресса США прогнозирует, что экономика упадет в этом году на 5,6%, а уровень безработицы достигнет 16% в третьем квартале 2020.

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Впрочем, министр финансов говорит, что кризиса вроде 2008 нет: “Мы закрыли экономику, мы ее снова откроем. Мы не имеем дело с финансовым кризисом (2008 года)”.

Мнучин также положительно оценил эффективность новой программы кредитной помощи малому бизнесу: “Я думаю, мы увидим движение в правильном направлении, и размер средней отметки значительно упадет”. Министр, кроме того, не исключил возможности предоставления дополнительной помощи городам и штатам.