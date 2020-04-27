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В Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима

В Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима

Анри Кичка

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Бельгии от коронавирусной инфекции умер один из последних узников Освенцима. 94-летний Анри Кичка, переживший Холокост, умер в минувшую субботу в Брюсселе, в доме престарелых, однако об этом стало известно только в прошедшее воскресенье вечером, пишет УНН со ссылкой на BBC News.

В январе 2020 года в интервью изданию он ответил о том, как пережил фашистский концлагерь Освенцим: "Нельзя пережить Освенцим. Это сама смерть".

Его сын Мишель Кичка написал в память об отце в своем Facebook: "У микроскопических размеров коронавируса получилось то, чего не удалось всей нацистской армии. Мой отец пережил "марш смерти", но сегодня его "марш жизни" подошел к концу".

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 года в еврейской семье польского происхождения. Его родители бежали от погромов в Восточной Европе и начали новую жизнь на Западе.

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Когда нацистская Германия оккупировала Бельгию, бежать им дальше было некуда и вскоре, в 1942 году, их депортировали.

Анри и его отец были выкрадены в плен в качестве чернорабочих, а мать, сестры и тетка увезены в Освенцим, где вскоре погибли в газовых печах.

В 1945 году, по мере продвижения советских войск с востока, нацистская армия направила Анри вместе с другими пленными в западном направлении, в другой лагерь, на территории Германии.

"В течение многих лет Анри никогда не говорил о том, что ему пришлось пережить в годы войны. Он женился, открыл вместе с женой магазин и создал большую семью - четверо детей, девять внуков и 14 правнуков. Однако в более поздние годы он начал выступать с лекциями в школах, осознав необходимость поделиться своими тяжелыми воспоминаниями, чтобы новые поколения не забывали о Холокосте", - пишет издание.

В 60-ю годовщину окончания Второй мировой войны Анри опубликовал мемуары о жизни в концлагерях - чтобы его голос звучал и после его смерти, резюмировали в BBC News.

Напомним, посольство США в Дании извинилось за то, что "по ошибке написало" об освобождения Освенцима американцами.

Источник: УНН
Теги: Освенцим, холокост, Коронавирус, Бельгия
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