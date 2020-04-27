От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 865 тыс. человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 54 881 человек, в Италии — 26 644 человека, в Испании — 23 190, Франции — 22 890 и Великобритании — 20 794. В Китае в целом — 4637 умерших.

Всего в мире 2 971 477 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (965 785), Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 220), Германия (157 770) Великобритания (154 037) и Турция (110 130). Чуть позади идет Иран (90 481), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 912) по количеству инфицированных.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8 617 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 209 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.