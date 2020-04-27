На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 27 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 511,477971 грн;

Серебро - 13,364422 грн;

Платина - 665,357450 грн;

Палладий - 1 762,074714 грн.

По сравнению с 26 апреля курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, курс которой упал.