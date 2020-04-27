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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/доллар

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На 27 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.144100 грн за доллар;

29.330600 грн за евро;

0.364210 грн за российский рубль;

33.512100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 26 апреля курс всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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