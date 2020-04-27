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Пожарные локализовали пожар вблизи села в Житомирской области

Пожарные локализовали пожар вблизи села в Житомирской области

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья на территории Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украини, передает УНН.

“Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 626 человек и 88 единица техники, из них от ГСЧС 58 человека личного состава и 13 единиц техники.

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В частности, спасатели сообщили, что 26 апреля пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивського лесничества локализован. Он горел с 23 апреля.

“26 апреля в 14 час. 20 мин. пожар вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества локализован. По состоянию на 7 ч. 27 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины”, — сообщили пожарные, и отметили, что к тушению были привлечены 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 2 человека личного состава и 1 единица техники.

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Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, пожары, ГСЧС
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