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Brent торгуется выше 21 долл. за баррель

Brent торгуется выше 21 долл. за баррель

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 21,02 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,96%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 15,46 доллара за баррель, потеряв 8,74%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Впрочем после этого рынок нефти испытал еще несколько ценовых падений.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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