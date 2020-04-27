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До 19 градусов тепла: прогноз погоды на сегодня

До 19 градусов тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Синоптики обещают сегодня в Украине преимущественно сухую погоду, на востоке - возможны дожди и сильный ветер. Ночью местами заморозки, днем - до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"27 апреля в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами дождь", - сообщили синоптики.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе, заморозки 0-3°; температура днем 11-16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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