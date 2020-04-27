Кличко прокомментировал инцидент с полицейским с участием своего заместителя

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киевский городской голова Виталий Кличко прокомментировал ночной инцидент с участием своего заместителя Владимира Слончака. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Добавим, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Киеве якобы задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что во время остановки автомобиля, где находились депутат Киевсовета и чиновник, возник спор с полицией, а последний якобы ударил инспектора.