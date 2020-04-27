Рабочая неделя в Киеве началась с незначительных пробок

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, Большой Окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая, улицы Боричев Ток, бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу незначительные пробки есть на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, проспекте Романа Шухевича.

Движение Северным мостом, мостом Метро, мост Патона и Южным мостом затруднено в сторону правого берега. Дарницким мостом можно проехать свободно.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 21,02 доллара за баррель.