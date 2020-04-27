Во Львовской области уже 358 случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львовской области по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 358 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом, из них 12 - летальные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1565 человек, госпитализированы - 334, на амбулаторном лечении - 1231 человек, выписаны - 237 человек.

"Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратные ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 358 человек, 12 человек умерли. 57 пациентов выздоровели", - добавляется в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 69 ПЦР-тестов, из которых 10 - положительные.

Напомним, по состоянию на 26 утро 26 апреля во Львовской области было зафиксировано 348 случаев заболевания COVID-19.