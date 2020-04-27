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Пандемия коронавируса: в Германии более 155 тыс. инфицированных, около 5,7 тыс. смертей

Пандемия коронавируса: в Германии более 155 тыс. инфицированных, около 5,7 тыс. смертей

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 1018, общее количество зараженных превышает 155 тысяч, тогда как умерли уже 5,75 тыс. человек. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха, передает УНН.

Так, количество случаев COVID-19 в стране достигло 155 193 (+1 018 за минувшие сутки), тогда как количество смертей от болезни - 5 750 (+110 за сутки).

Выздоровели от коронавирусной болезни в стране уже около 114 500 человек (+около 2500 за сутки).

Напомним, Германия направит 300 млн евро на борьбу с коронавирусом в мире.

Источник: УНН
Теги: Германия, Коронавирус
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