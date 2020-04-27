Украинские АЭС за сутки произвели 200,45 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 200,45 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"27 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 130-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 12-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2770 МВт, РАЭС - 2530 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 680 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 апреля, станциями выработано 200,45 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.