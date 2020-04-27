Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 12:11
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
6225
Версия для печати

Украинские АЭС за сутки произвели 200,45 млн кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС за сутки произвели 200,45 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 200,45 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"27 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.
  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 130-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 12-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2770 МВт, РАЭС - 2530 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 680 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 апреля, станциями выработано 200,45 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40,8 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.