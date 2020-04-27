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Шмыгаль подписал распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы ГНС

Шмыгаль подписал распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы ГНС

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной налоговой службы Украины и определил ответственного за проведение собеседований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Согласиться с предложением министра финансов Украины С. Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы. Определить первого заместителя Министра финансов Украины Д. Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил с должности главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Источник: УНН
Теги: налоговая служба, конкурс, назначения, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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