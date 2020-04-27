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За прошлый год оборонные расходы Украины выросли на более чем 9% - исследование

За прошлый год оборонные расходы Украины выросли на более чем 9% - исследование

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. За 2019 год Украина увеличила свои оборонные расходы на 9,3%, по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, общая сумма расходов на оборону составляет 5,2 млрд долларов. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI), передает УНН.

Согласно результатам исследования, за прошлый год Украина оказалась на 35 месте по уровню оборонных расходов в мировом измерении, занимая в 2018 году 41 место.

Также в SIPRI указали, что оборонные расходы Украины составили 5,2 млрд долларов США, что составляет 3,4% валового внутреннего продукта страны и такой показатель оказался на 9,3% выше, чем в предварительно, 2018 году. Согласно таблице, украинские расходы составляют 0,3% от таких расходов в мировом масштабе 2019 года.

Лидерами списка остаются США (732 млрд долл), КНР (261 млрд долл), Индия (71,1 млрд долл), Россия (65,1 млрд долл), Саудовская Аравия (61,9 млрд долл). В десятку также вошли Франция (50,1 млрд долл), Германия (49,3), Великобритания (48,7), Япония (47,6) и Южная Корея (43,9).

Как сообщалось ранее в УНН, в США призвали Украину ввести реформу оборонных закупок.

Источник: УНН
Теги: оборона, расходы, исследование
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