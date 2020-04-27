Бизнесмену сообщили подозрение за хищение 1,9 млн грн на ремонте канализации

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении 1,9 млн грн бюджетных средств на реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе Каменка Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"24 апреля сообщено о подозрении должностному лицу одного из субъектов хозяйствования по факту завладения бюджетными средствами в сумме около 1,9 млн грн в ходе выполнения работ на объекте строительства "Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Каменка Черкасской области" и служебном подлоге документов (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - указано в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве принимаются меры по избранию подозреваемому меры пресечения и обеспечению принятия законных и непредвзятых процессуальных решений, добавили в прокуратуре.

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