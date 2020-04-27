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В ВСУ зафиксировали уже 44 случая COVID-19

В ВСУ зафиксировали уже 44 случая COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро 27 апреля учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, за сутки - 6 новых случаев. В то же время выздоровели от болезни уже 18 человек с ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 7:00 27 апреля в Вооруженных силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных случая", - сообщили в Медицинских силах.

Также отмечается, что в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) на данный момент - 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 117 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 2 военнослужащих), в Харьковской области - 4 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - рассказали в Медицинских силах.

Напомним, на утро 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Коронавирус
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