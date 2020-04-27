В Украине на COVID-19 в целом заболело уже 1749 медицинских работников и 614 детей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболело 1749 медицинских работников и 614 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 392 человека, из них 28 детей и 73 медицинских работника... За все время пандемии заболело 614 детей, а также 1749 медицинских работников", - отметил он.

Также, за последние сутки больше всего подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской области.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области - 49, Закарпатской области - 46, Черновицкой - 34 и городе Киеве - 32 случая", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.