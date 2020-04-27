Польша готовит чартер для украинских рабочих, несмотря на карантин - СМИ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за недостатка сезонных рабочих, польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который должен привезти в страну украинских работников. Об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире программы "Агробизнес" польского телеканала TVP, передает УНН.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек на работу с Украиной на фабрики Вроцлава", - сообщил он.

Отметим, по мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, из-за пандемии коронавируса около 30% украинцев, находящихся на заработках в Польше, потеряли работу.

Сейчас они ждут открытия границ, чтобы снова поехать на заработки.

По данным Financial Times, на фоне закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, более 100 тысяч украинцев вернулись на родину через контрольно-пропускные пункты на восточной границе Польши.

Такая тенденция может стать началом экономического кризиса, считают польские работодатели.