Всеукраинская школа онлайн: обнародовано расписание на 4-ю неделю занятий

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня стартовала четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн - проекта для украинских школьников, запущенного на фоне карантина из-за коронавируса. Расписание занятий обнародовала пресс-служба МОН, передает УНН.

"Уже в 10:00 стартует 4-я неделя Всеукраинской школы онлайн. Все уроки на сегодня уже запланировано на YouTube МОН", - говорится в сообщении.

Традиционно в МОН поделились расписанием на неделю, где заранее указанные темы каждого урока.

Также в министерстве напомнили, что для удобства работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

5 класс - bit.ly/USO5class

6 класс -bit.ly/USO6class

7 класс - bit.ly/USO7class

8 класс - bit.ly/USO8class

9 класс - bit.ly/USO9class

10 класс - bit.ly/USO10class

11 класс - bit.ly/USO11class

Напомним, в Украине стартовали онлайн-уроки для школьников 6 апреля.