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Всеукраинская школа онлайн: обнародовано расписание на 4-ю неделю занятий

Всеукраинская школа онлайн: обнародовано расписание на 4-ю неделю занятий

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня стартовала четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн - проекта для украинских школьников, запущенного на фоне карантина из-за коронавируса. Расписание занятий обнародовала пресс-служба МОН, передает УНН.

"Уже в 10:00 стартует 4-я неделя Всеукраинской школы онлайн. Все уроки на сегодня уже запланировано на YouTube МОН", - говорится в сообщении.

Традиционно в МОН поделились расписанием на неделю, где заранее указанные темы каждого урока.

Также в министерстве напомнили, что для удобства работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:

  • 5 класс - bit.ly/USO5class
  • 6 класс -bit.ly/USO6class
  • 7 класс - bit.ly/USO7class
  • 8 класс - bit.ly/USO8class
  • 9 класс - bit.ly/USO9class
  • 10 класс - bit.ly/USO10class
  • 11 класс - bit.ly/USO11class

Напомним, в Украине стартовали онлайн-уроки для школьников 6 апреля.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, школа, онлайн, карантин
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