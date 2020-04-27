Новости: Общество
Понедельник, 27 апреля 2020, 10:11 • Юлия Шрамко • 8325
Всеукраинская школа онлайн: обнародовано расписание на 4-ю неделю занятий
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня стартовала четвертая неделя Всеукраинской школы онлайн - проекта для украинских школьников, запущенного на фоне карантина из-за коронавируса. Расписание занятий обнародовала пресс-служба МОН, передает УНН.
"Уже в 10:00 стартует 4-я неделя Всеукраинской школы онлайн. Все уроки на сегодня уже запланировано на YouTube МОН", - говорится в сообщении.
Традиционно в МОН поделились расписанием на неделю, где заранее указанные темы каждого урока.
Также в министерстве напомнили, что для удобства работают отдельные списки воспроизведения для каждого класса:
- 5 класс - bit.ly/USO5class
- 6 класс -bit.ly/USO6class
- 7 класс - bit.ly/USO7class
- 8 класс - bit.ly/USO8class
- 9 класс - bit.ly/USO9class
- 10 класс - bit.ly/USO10class
- 11 класс - bit.ly/USO11class
Напомним, в Украине стартовали онлайн-уроки для школьников 6 апреля.
Источник: УНН