Минздрав проверит качество закупаемых средств индивидуальной защиты в регионах

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения направило запросы в государственные администрации относительно качества и стандартов закупаемых средств индивидуальной защиты. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Минздрав контролирует этот процесс, что именно закупается и каким образом закупается... Сейчас мы начинаем определенную проверку, что именно закупалось, какого качества все это... Минздрав еще на прошлой неделе разослал запросы в государственные администрации, чтобы нам сообщили и предоставили четкий ответ в разрезе региона, что закупалось, что поставлялось и каким стандартам все это соответствовало", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за все время пандемии на COVID-19 заболело 1749 медицинских работников и 614 детей.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.