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В горных районах Карпат уже высажено более 3,5 млн деревьев - Гослесагентство

В горных районах Карпат уже высажено более 3,5 млн деревьев - Гослесагентство

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В горных районах Закарпатья, Львовской области, Буковины и Прикарпатья высажено уже более 3,5 млн деревьев в рамках программы восстановления сплошных срубов при деревозаготовке. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства, информирует УНН.

Как отмечают в Гослесагентстве, "на Закарпатье уже высажено почти 1 млн саженцев, во Львовской области - почти 1,2 млн, в Ивано-Франковской области - 700 тыс., в Черновицкой области - 700 тыс".

"В общем, в Карпатском регионе уже восстановлено более 1,5 тысячи га леса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, восстанавливают все сплошные срубы, на которых произошла заготовка древесины.

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"Во время весенней лесокультурной кампании в Карпатах запланировано восстановить более двух тысяч гектаров леса", - сообщают в агентстве.

Как сообщалось ранее в УНН, двух работников лесхоза подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 2,5 млн грн.

Напомним, директор лесхоза пойдет под суд за схему с продажей древесины на 230 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, Гослесагентство
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