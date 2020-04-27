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Понедельник, 27 апреля 2020, 10:52 • Ярема Чуйко • 6615
Трое детей отравились угарным газом неподалеку от Львова
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Во Львовской области, в селе Рудно, угарным газом отравились шесть человек, из них трое - дети. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
"В 3:29 27 апреля, в селе Рудно по улице Дачная, в частном двухэтажном дачном доме, отравились, вероятно, угарным газом 6 человек, из них 3 детей 2010, 2015, 2018 годов рождения", - сообщили в департаменте.
Дом оборудован газовым котлом и ПГ-4. Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дом.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в результате пожара в доме в Кировоградской области погибли трое детей.
Источник: УНН