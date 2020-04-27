КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Новый летальный случай от коронавируса зафиксировали в Кировоградской области за прошедшие сутки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"К сожалению, вчера было зарегистрировано еще один новый летальный случай. В Центральной городской больнице в Кропивницком умерла 70-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении Балоня.

Всего в области зафиксировали 17 летальных случаев среди людей, которые были больными COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Кировоградская область - 337 случаев.