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В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской районной больнице с диагнозом COVID-19 умер 62-летний мужчина. Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.

По его словам, у мужчины была сопутствующая болезнь.

"Сегодня ночью умер мужчина, который находился в Житомирской районной больнице. У него были сопутствующие заболевания легких. Сегодня мы можем констатировать 8-й случай смерти от коронавируса", - сказал председатель ОГА.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Житомирская область - 351 случай.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, Коронавирус
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