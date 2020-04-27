В Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской районной больнице с диагнозом COVID-19 умер 62-летний мужчина. Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.

По его словам, у мужчины была сопутствующая болезнь.

"Сегодня ночью умер мужчина, который находился в Житомирской районной больнице. У него были сопутствующие заболевания легких. Сегодня мы можем констатировать 8-й случай смерти от коронавируса", - сказал председатель ОГА.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Житомирская область - 351 случай.