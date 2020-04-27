В Минздраве хотят существенно увеличить ПЦР-тестирование в сутки на COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 8-10 тысяч в сутки. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, сколько ПЦР-тестов украинского производства получил Минздрав, сколько планируется до конца следующей недели, хватает ли их для Украины и будет ли увеличиваться количество проведенных ПЦР-тестов в день, Степанов сообщил: "Мы уже получили около 4500 ПЦР-систем, каждая ПЦР-тест-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили, получаем еще сегодня определенное количество... это около 160 тысяч тестов и будем дальше закупать ПЦР-системы".

"Мы планируем дальше увеличивать ПЦР-тестирование для того, чтобы иметь реальную картину... На сегодня мы тестируем до 6 тысяч наших граждан на ПЦР-тесты. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время - увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - добавил он.

Напомним, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.