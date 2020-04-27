Пандемия коронавируса: РФ обошла Китай по-количеству случаев COVID-19, в общем 794 человека - умерли

КИЕВ. 27 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне число зараженных увеличилось на 6 361. Всего зарегистрировано 87 147 случаев заболевания.

“За последние сутки в России подтверждены 6 198 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 2 693 (43,4%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 579 человек. Всего в стране зарегистрировано 87 147 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 346 человек”, — указано в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 50 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 794 человека.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 25 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 139,1 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27.04.2020 остаются 183 тыс. 577 человек”, — добавили в штабе.