Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 12:12
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
9780
Версия для печати

Коронавирус в Черкасской области: один пациент умер и есть подозрение у медика

Коронавирус в Черкасской области: один пациент умер и есть подозрение у медика

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Черкасской области умер один пациент с коронавирусом, а у одного медика есть подозрение на COVID-19. Всего в городе 15 больных коронавирусной болезнью. Об этом в Facebook написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.

"К сожалению, есть не очень хорошие новости из Черкасской инфекционной больницы. Один пациент умер, а у медицинского работника подозревают заражение на COVID-19. В настоящее время больных коронавирусом в инфекционной больнице города 15, еще 4 подозревают. У одного пациента его сняли. Тяжелых больных пока трое, двое из которых с пневмонией, один с инсультом. На кислородных концентраторах лечится два пациента", - написал Бондаренко.

По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, однако это, к сожалению, не гарантирует полного избежания осложнений.

Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.