Коронавирус в Черкасской области: один пациент умер и есть подозрение у медика

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Черкасской области умер один пациент с коронавирусом, а у одного медика есть подозрение на COVID-19. Всего в городе 15 больных коронавирусной болезнью. Об этом в Facebook написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.

"К сожалению, есть не очень хорошие новости из Черкасской инфекционной больницы. Один пациент умер, а у медицинского работника подозревают заражение на COVID-19. В настоящее время больных коронавирусом в инфекционной больнице города 15, еще 4 подозревают. У одного пациента его сняли. Тяжелых больных пока трое, двое из которых с пневмонией, один с инсультом. На кислородных концентраторах лечится два пациента", - написал Бондаренко.

По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, однако это, к сожалению, не гарантирует полного избежания осложнений.

Напомним, в Украине 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.