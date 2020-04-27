В Житомирской области на COVID-19 заболели 72 медика и 5 курсантов военного института

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 27 апреля в Житомирской области 72 медика заболели COVID-19. Из них четыре медицинских работника госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает корреспондент УНН.

Он рассказал, что на сегодня в области зафиксировано 391 случаев заболевания COVID-19.

“90 пациентов находятся на стационарном лечении. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Состояние их удовлетворительное. Среди заболевших — 20 детей. Их состояние тоже удовлетворительное. Тяжелых случаев нет. Заболели к сожалению 72 медицинских работника. Из них четверо на стационарном лечении. Среди медиков есть пациенты, состояние которых заслуживает внимания. Они получают соответствующее лечение”, — пояснил начальник управления.

Кроме того, Николай Суслик отметил, что в военном госпитале находятся пятеро курсантов Житомирского военного института. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНН, в Житомирской области зафиксировали восьмую смерть от коронавируса.