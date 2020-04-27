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Украинские тесты на выявление антител к COVID-19 будут в приоритете - Степанов

Украинские тесты на выявление антител к COVID-19 будут в приоритете - Степанов

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинские тесты на выявление антител к COVID-19 будут в приоритете, однако пока этот вопрос еще изучается и идут консультации с учеными. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, какие тесты будут использоваться для тестирования на антитела, украинские или зарубежные, кто их производитель, какая точность этих тестов, сколько их произведено в Украине и сколько завезли, Степанов отметил: "Мы тщательно изучаем этот вопрос. На этой неделе у нас будут соответствующие консультации с нашими учеными из Национальной академии медицинских наук".

"У нас будут консультации с экспертами ВОЗ, каким именно способом мы будем использовать эти тесты и для каких целей. Потому что золотым стандартом выявления в данном случае COVID-19 является ПЦР-тесты... Каким образом мы это будем делать, мы определимся на этом недели. Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать всем соответствующим стандартам. Но, украинские будут у нас в приоритете", - добавил он.

Напомним, украинские ученые и медики сообщили о разработке отечественных тест-систем на выявление антител к коронавирусу.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, Максим Степанов
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