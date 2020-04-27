В Житомирской области 12 мая могут снять карантин - глава ОГА

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Житомирской области 12 мая могут снять карантинные ограничения. Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет корреспондент УНН.

Он отметил, что за выходные в области подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом: 3 в воскресенье и 11 в субботу. Если динамика и в дальнейшем будет снижаться, в области снимут карантин.

“Поминальные дни прошли без нарушений. Если динамика будет такая и в дальнейшем, можно говорить о постепенном ограничении карантинных условий. Нам необходимо будет пройти еще майские праздники. Хотел бы попросить, чтобы жители придерживались карантинных мероприятий. Если люди прислушиваются, то мы будем с 12 числа снимать карантинные меры”, — сказал губернатор.

Как сообщал УНН, в Житомирской области на COVID-19 заболели 72 медики и 5 курсантов военного института.