"Возвращение футбола": в УАФ назвали условия возобновления сезона

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко оценил вероятность восстановления сезона в обозримом будущем. По его словам, все будет зависеть от позиции государства по карантину и пандемии коронавируса. Об этом руководитель УАФ рассказал в эфире программы “Великий футбол”, передает УНН.

Павелко отметил, что все будет зависеть от позиции руководства страны, которое несет ответственность за выход из карантина:

“Футбол обязательно вернется. Его ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигрывание всех чемпионатов — в приоритете. Принятие таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

Национальные чемпионаты могут восстановиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если есть запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и рисковать здоровьем футболистов, тренеров, арбитров из-за своего решения”.

Напомним, чемпионат Украины по футболу был остановлен на неопределенный срок в середине марта. В стране продолжается карантин из-за пандемии COVID-19 на данный момент до 11 мая.

Также напомним, позиция президента УАФ заключается в том, что Чемпионат Украины должен быть доигран.

“... победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу — это приоритет № 1!”, — сказал по этому поводу Павелко.