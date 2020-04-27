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В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ОПЕК ожидают, что уровень цен на нефть составит 40 долларов за баррель во второй половине этого года. Об этом завил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб в воскресенье в интервью алжирскому радио, передает УНН со ссылкой на Shafaq News.

Аркаб пояснил, что по прогнозам организации цены на нефть вырастут в течение мая и июня в среднем до 35 долларов за баррель в связи с реализацией соглашения о сокращении добычи.

Министр энергетики Алжира указал, что рынки начали давать положительные сигналы в последние несколько дней, после большого спада в середине прошлой недели.

Как сообщалось в УНН, ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны 12 апреля договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены, ОПЕК
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