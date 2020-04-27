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В оккупированном Крыму за сутки госпитализировали 23 человека с подозрением на COVID-19

В оккупированном Крыму за сутки госпитализировали 23 человека с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В аннексированном Крыму за минувшие сутки зафиксировали 23 человека с подозрением на коронавирус, они были госпитализированы. Сейчас врачи начали их лечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

“В аннексированном Крыму за минувшие сутки госпитализировали рекордное количество людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-лужба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова. Так, согласно опубликованной информации, за 26 апреля госпитализировали сразу 23 человека, у которых подозревают COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что их диагнозы в дальнейшем должны будут подтвердить или опровергнуть лабораторно, но врачи уже начали лечение.

Напомним, по решению правительства, ограничения на пересечение административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация
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