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Из-за пандемии людей с другими заболеваниями лишили права на медпомощь - Голубовская

Из-за пандемии людей с другими заболеваниями лишили права на медпомощь - Голубовская

Ольга Голубовская

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В мире обсуждают, что коронавирус появился, вероятно, необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Ситуация уникальная, ни одно поколение врачей с такой ситуацией не сталкивалось... Сегодняшний коронавирус, который вызвал пандемию, появился не совсем обычным вероятным путем. В мире обсуждается то, что вирус необычный и переворачивает наше представление об эпидемии", - сказала Голубовская.

Также она отметила, что эпидемия лишила права на медицинскую помощь людей, страдающих другими заболеваниями.

"Те пациенты, которые болеют всеми другими заболеваниями, лишены доступа к медицинской помощи, впервые такая ситуация - не хватает ресурсов, резерва и всего остального. Госпитализируют исключительно тяжелые случаи", - сказала Голубовская.

Напомним, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.

Источник: УНН
Теги: лечение, Коронавирус, карантин
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