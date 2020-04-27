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Полиция начала расследование инцидента с патрульным с участием заместителя Кличко

Полиция начала расследование инцидента с патрульным с участием заместителя Кличко

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака по факту, что чиновник ударил полицейского. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Вчера в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации", - указали в полиции.

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

В то же время, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил: "Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом".

"Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все - равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - добавил он.

Напомним, Кличко прокомментировал инцидент с полицейским с участием своего заместителя Владимира Слончака.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, КГГА
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