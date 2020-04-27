Кличко после скандала уволил заместителя председателя КГГА

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак был уволен с должности. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Я уволил заместителя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Я думаю, вы видели в новостях что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть... Извиняюсь перед правоохранителями, киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА”, — сказал он.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Киеве якобы задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что во время остановки автомобиля, где находились депутат Киевсовета и чиновник, возник спор с полицией, а последний якобы ударил инспектора.