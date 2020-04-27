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В суд поступило 22 иска по обжалованию постановлений Кабмина касательно карантина

В суд поступило 22 иска по обжалованию постановлений Кабмина касательно карантина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала апреля Окружной административный суд города Киева зарегистрировал 22 иска в Кабинет Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Судебную власть Украины.

"С начала апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 22 иска к Кабинету Министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истцы, среди которых - физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление КМУ от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Сейчас судом открыто производство по 10 делам, еще столько же исков оставлено без движения для устранения истцами недостатков, в остальном исков - судом решается вопрос об открытии производства.

Напомним, к судьям Украины поступил 4851 протокол на рассмотрение о нарушении правил карантина, из них 533 - возвращены судами в Национальную полицию.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, ОАСК
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