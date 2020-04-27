Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 13:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2055
Версия для печати

ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции - вблизи Катериновки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12:30 сегодня зафиксировано 1 вражеский обстрел на Луганском направлении", - отметил Праута.

Отмечается, что в половине второго ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства.

"Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - добавляет он.

По словам Прауты, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.