ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции - вблизи Катериновки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12:30 сегодня зафиксировано 1 вражеский обстрел на Луганском направлении", - отметил Праута.

Отмечается, что в половине второго ночи противник полчаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям возле Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили дежурные огневые средства.

"Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются", - добавляет он.

По словам Прауты, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства о прекращении огня.