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Столица не получала тестов на COVID-19 отечественного производства - Кличко

Столица не получала тестов на COVID-19 отечественного производства - Кличко

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В столице для проверки на заболевание COVID-19 используют импортные тесты, отечественные медучреждения Киева не получали. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Лабораторно исследуют ПЦР-тесты в Киеве только в трех учреждениях. Это Александровская больница, городская больница номер 4 и "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины". Сегодня там используют тесты и реактивы, что город закупил в Китае и Южной Корее", - сказал Кличко.

По его словам, пока столице таких тестов хватает.

"Об отечественных тестах. Нам известно, что первая партия украинских ПЦР-тестов поступила в распоряжение Министерства здравоохранения. По словам профильного министра, это почти 450 тысяч тестов, которые начали передавать в лаборатории по всей Украине", - сообщил городской глава.

Он добавил, что тесты разработаны в Институте молекулярной биологии и генетики Академии наук Украины.

"Столица такие тесты пока не получила. Хотя Киев проводит наибольшее количество тестирований. И требует большого количества тестов. В частности, несмотря на то, что одному больному нужно сделать 3 исследования", - отметил Кличко.

Напомним, по словам Виталия Кличко, в столице сделали уже около 12 700 ПЦР-исследований образцов для обнаружения коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, тест-системы
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