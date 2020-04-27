В этом году 13 тыс. человек посетили кладбища, несмотря на запрет: в прошлые годы их были миллионы - ОП

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни - большинство из них прислушались к призывам к соблюдению ограничений. Об этом говорилось на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса, состоявшейся под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 тысяч человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что на совещании министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пока уровень смертности из-за COVID-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%. Однако на пик заболеваемости ожидают лишь в начале мая.

Напомним, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 - летальных.