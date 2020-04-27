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В Днепре умер больной коронавирусом мужчина

В Днепре умер больной коронавирусом мужчина

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Днепропетровской области зафиксировано вторую смерть от коронавируса - в Днепре умер мужчина, у которого COVID-19 вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, сообщили УНН в пресс-службе облгосадминистрации.

"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", - рассказал Валерий Сердюк.

В Днепропетровской области - 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 27 апреля в Украине было зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них Днепропетровская область - 310 случаев.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Коронавирус
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