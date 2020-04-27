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Эпидемиолог заверила, что около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Эпидемиолог заверила, что около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Ольга Голубовская

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для выявления больных. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования. В ячейках больного нужно обследовать большое количество людей. Просто у нас ресурса на это нет. Заболевание протекает с множеством симптомов. Бывает с небольшим кашлем, без насморка", - сказала Голубовская.

Напомним, в Украине для борьбы с коронавирусом разрабатывают даже немедикаментозное лечение, в частности, рекомендуют больным лежать большую часть времени на животе.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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