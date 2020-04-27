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В Винницкой области зарегистрировано уже почти 400 инфицированных коронавирусом

В Винницкой области зарегистрировано уже почти 400 инфицированных коронавирусом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 27 апреля на территории области обнаружен коронавирус у 398 человек, в том числе - у 27 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 24 административных территориях:

▪️ город Винница - 177,

▪️ Калиновский район - 72,

▪️ Винницкий район - 21,

▪️ Тростянецкий район - 16,

▪️ Гайсинский район - 13,

▪️ Погребищенький район - 12,

▪️ Барский район - 10,

▪️ Казатинский и Немировский районы - по 9,

▪️ Жмеринский район - 8,

▪️ Литинский район - 6,

▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,

▪️ Крыжопольский, Оратовский, Тывровский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,

▪️ Иллинецкий, Могилев-Подольский районы - по 2,

▪️ город Ладыжин - 1 случай.

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Уточняется, что выздоровели 67 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 27 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 6753 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 89 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, в Винницкой области требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Винница и Винницкая область, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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