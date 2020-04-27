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Карта распространения COVID-19 в Киеве: почти 300 случаев на Печерске

Карта распространения COVID-19 в Киеве: почти 300 случаев на Печерске

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 27 апреля, всего в столице зафиксировано уже 1220 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Больше всего их обнаружили в Печерском районе города - 298 случаев. Соответствующее карту обнародовал у себя в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +23
- Шевченковский +1
- Соломенский +1
- Днепровский +1
- Святошинский +0
- Деснянский +2
- Подольский +0
- Голосеевский +0
- Оболонский +3
- Дарницкий +1", - написал Кличко, говоря о случаях, зафиксированных за прошедшие сутки.

Исходя из данных на обнародованной Кличко карте, районы, где было обнаружено больше всего случаев заболевания из общего числа - Печерский (298), Дарницкий (179), Соломенский (118) и Голосеевский (115).

Меньше всего случаев - Святошинский (69), Оболонский (74) и Подольский (56) районы.

Как сообщал УНН, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 32 человека.

Источник: УНН
Теги: Киев, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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